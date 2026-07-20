Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Selden Etkilenen Elmalılı Üreticilere Destek - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Selden Etkilenen Elmalılı Üreticilere Destek

20.07.2026 11:59  Güncelleme: 13:45
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı'da selden zarar gören çiftçilere yapışkan tuzak, bordo bulamacı, süt yemi, yonca ve saman desteği sağladı.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı ilçesi Bozhüyük Mahallesi'nde etkili olan aşırı yağışların ardından seraları zarar gören üreticilere ihtiyaç duydukları tarımsal destekleri ulaştırdı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, geçen günlerde Elmalı ilçesi Bozhüyük Mahallesi'nde selden etkilenen seralarda incelemelerde bulunarak hasar tespit çalışmalarını gerçekleştirdi. Değerlendirmelerin ardından üreticilerin ihtiyaçları belirlenerek destek süreci başlatıldı.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görevli Ziraat Mühendisi Mustafa Maden, Bozhüyük Mahallesi'nde yaşanan sel felaketinin ardından ekiplerin hızla sahaya indiğini belirtti. Maden, "Sel afetinin hemen ardından bölgede hasar tespit çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Yapılan incelemelerde 30 dönümden fazla tarım alanının zarar gördüğünü tespit ettik. Hasar tespitinin ardından afetten etkilenen 12 üreticimize yapışkan tuzak, bordo bulamacı, süt yemi, yonca ve saman desteği sağladık. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerimizin mağduriyetini en aza indirmek amacıyla zararları yerinde tespit ederek ihtiyaç duydukları destekleri kısa sürede ulaştırdık" dedi.

BÜYÜKŞEHİR'DEN AFET BÖLGESİNE ANINDA MÜDAHALE

Bozhüyük Mahalle Muhtarı Hamza Torun ise mahallede kısa süre içerisinde iki kez sel felaketi yaşandığını ifade ederek, "İlk selde hasar daha sınırlıydı ancak çiftçilerimiz yine de zarar gördü. Besihaneler, seralar ve bazı evlerde maddi kayıplar yaşandı. İkinci selde ise yağışın şiddeti daha da arttı. Taşkın nedeniyle kanallar taştı ve mahallemizde çok sayıda vatandaşımız ciddi mağduriyet yaşadı" diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİ AFETZEDELERİ YALNIZ BIRAKMADI

Vatandaşlardan Nurten Erdiç, sel felaketinin ardından Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kısa sürede bölgeye gelerek hasar tespit çalışmaları yaptığını ve ihtiyaç duydukları desteği sağladığını belirtti. Erdiç, "Sel sırasında hayvanlarımız ve yemlerimiz su altında kaldı, büyük mağduriyet yaşadık. Büyükşehir Belediyesi ekipleri hemen gelerek incelemelerde bulundu ve ihtiyaçlarımızı karşıladı. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmadıkları için Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

ÜRETİCİLERDEN BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR

Selden etkilenen üreticilerden Ömer Gök, Büyükşehir Belediyesi'nin hızlı müdahalesinden duyduğu memnuniyeti, "Bozhüyük mahallemizde üç gün içerisinde iki kez sel baskını yaşandı ve seralarımız büyük zarar gördü. Yaşadığımız kayıplar bizi çok üzdü. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ertesi gün gelerek hasar tespitini yaptı, bugün de ihtiyaç duyduğumuz malzemeleri teslim etti. Allah razı olsun" sözleriyle dile getirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Selden Etkilenen Elmalılı Üreticilere Destek - Son Dakika

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