Antalya Demre'de Lastik Botla Yat Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Antalya Demre'de Lastik Botla Yat Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında, Gökkaya koyu çıkışında lastik botla 'Flower 3' isimli yat çarpıştı. Kazada, lastik bottaki Yusuf Genç ve Ersan Karakehya yaralandı. Olay yerine sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan yaralılar, Çayağzı Limanı'na getirildi. Ancak müdahaleye rağmen Yusuf Genç kurtarılamadı.

16.07.2024 16:47
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Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında lastik botla yatın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Gökkaya koyu çıkışında 2 kişinin bulunduğu lastik botla "Flower 3" isimli yat çarpıştı.

Bottaki Yusuf Genç ve Ersan Karakehya yaralanarak denize düştü.

İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yattaki müşteriler arasında yer alan doktorun gözetiminde Çayağzı Limanı'na getirildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince, Demre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Genç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya Demre'de Lastik Botla Yat Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Demre'de Lastik Botla Yat Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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