Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında lastik botla yatın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Gökkaya koyu çıkışında 2 kişinin bulunduğu lastik botla "Flower 3" isimli yat çarpıştı.
Bottaki Yusuf Genç ve Ersan Karakehya yaralanarak denize düştü.
İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yattaki müşteriler arasında yer alan doktorun gözetiminde Çayağzı Limanı'na getirildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince, Demre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Genç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Antalya Demre'de Lastik Botla Yat Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?