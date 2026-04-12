Antalya Deniz Polisi Teknolojiyle Güvenliği Sağlıyor

12.04.2026 14:29
Deniz Polisi, uzaktan kumandalı can simitleri, su altı robotları ve yüksek hızlı botlarla boğulma vakalarına müdahale etmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Ekipler, sadece insanlara değil, deniz canlılarına da yardım ediyor.

Turizm sezonunun yaklaşmasıyla denetimlerini artıran Antalya Deniz Polisi, uzaktan kumandalı can simitleri, su altı robotu ve yüksek hızlı botlarla boğulma vakalarından arama kurtarmaya kadar geniş alanda hızlı müdahale sağlıyor. Saniyelerle yarışan ekipler, sadece insanlara değil hayat tehlikesi yaşayan deniz canlılarına da can oluyor.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, yoğun turizm sezonunda yaşanabilecek olaylara hızlı ve etkin müdahale edebilmek amacıyla ekipmanlarını sürekli yeniliyor. Teknolojik ekipmanlarla donatılan ekipler, uzaktan kumandalı can simitleri, su altı robotu ve yüksek hızlı botlarla zorlu şartlarda dahi görev yapabiliyor.

Su altı robotu, delil ve arama kurtarma çalışmalarında büyük katkı sağlıyor, metrelerce derinliğe inerek tarama ve yüksek çözünürlükte görüntüleme imkanı sunuyor. Uzaktan kumandalı can simidi ise boğulma vakalarında hızlı müdahale için kullanılıyor.

Antalya Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nden Başkomiser Çağlar Gürsoy, 7 gün 24 saat görev yaptıklarını belirterek, denizlerin güvenliğini sağlamak, vatandaşların can ve mal emniyetini korumak ve acil durumlarda hızlı şekilde müdahale etmek amacıyla çalıştıklarını ifade etti. Gürsoy, vatandaşlardan denize açılmadan önce hava şartlarını kontrol etmelerini ve güvenli yüzme bölgelerini aşmamalarını istedi.

Dalgıç Volkan Uyguner de, su altı operasyonlarında en son teknolojik sistemleri kullanarak hızlı müdahale ettiklerini ve sadece insanlara değil, caretta carettalar ve foklar gibi deniz canlılarına da yardım ettiklerini vurguladı.

