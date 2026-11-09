Antalya Devlet Opera ve Balesi, COP31'de Yunus Emre Oratoryosu'nu seslendirdi - Son Dakika
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Antalya Devlet Opera ve Balesi, COP31'de Yunus Emre Oratoryosu'nu seslendirdi

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COP31'in ilk gününde Gazze Salonu'nda düzenlenen konserde Antalya Devlet Opera ve Balesi, Ahmet Adnan Saygun'un Yunus Emre Oratoryosu'nu seslendirdi. Sevgi, hoşgörü, barış ve doğaya saygı mesajlarının müzikle aktarıldığı konserde orkestra, koro ve solistler sahne aldı.

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Türk besteci Ahmet Adnan Saygun'un Yunus Emre Oratoryosu seslendirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, COP31'in ilk gününde, Nurol Holding Kongre Merkezi'ndeki Gazze Salonu'nda konser düzenlendi.

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında dünyanın farklı ülkelerinden katılımcıları buluşturan zirvenin Yeşil Bölge alanında paneller, sergiler, atölyeler ve konserler gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda zirvenin ilk gününde, Yunus Emre Oratoryosu ile sevgi, hoşgörü, barış ve doğaya saygı mesajları müzik aracılığıyla katılımcılara aktarıldı.

Konserde, Antalya Devlet Opera ve Balesi orkestrası, korosu ve solistleri sahne aldı.

Provalar sırasında konuşan Orkestra Şefi Hasan Niyazi Tura, eserin Gazze Salonu'nda seslendirilecek olmasının kendisini duygulandırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"İnsanlığın, Batı medeniyetinin üç maymunu oynadığı bir insanlık trajedisi yaşanırken, Türkiye olarak her zaman Cumhurbaşkanımızın da öncülüğünde Gazze'ye sahip çıkan bir ülke olarak bunu bir kez daha göstermiş olduk. Yunus Emre'nin sözleri içinde, Allah sevgisinden gelen tabiat sevgisi olduğu için, COP31 etkinliğinin temasına da bir vurgu yapmış oluyoruz diye düşünüyorum."

COP31'de konserler sürecek

Zirvenin Yeşil Bölge alanında kültür ve sanat etkinlikleri devam edecek. 14 Kasım Cumartesi saat 20.00'de Anadolu Ateşi dans topluluğu Türk Telekom Büyük Amfi Tiyatro'da sahne alacak.

15 Kasım Pazar saat 19.15'te perküsyon sanatçısı Burhan Öçal, Folkart Küçük Amfi Tiyatro'da, aynı gün saat 20.00'de sanatçı Yalın, Türk Telekom Büyük Amfi Tiyatro'da konser verecek.

COP31 kapsamında ayrıca 18 Kasım Çarşamba saat 20.00'de sanatçı Ebru Yaşar, Türk Telekom Büyük Amfi Tiyatro'da müzikseverlerle buluşacak. Etkinlikler ücretsiz izlenebilecek.

Kaynak: AA
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