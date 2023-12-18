Antalya Doğal Yaşam Parkı\'nda Egzotik Hayvanlar Yoğun İlgi Görüyor

TÜRKİYE'de satışı ve beslenmesi yasak olduğu için güvenlik güçlerince el konulduktan sonra korumaya alınan ya da sahipleri tarafından bırakılan piton, maymun, çinçilya, flamingo, papağan, ördek ve kuş gibi farklı türdeki onlarca egzotik hayvan, Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, 1400 civarında hayvana ev sahipliği yapıyor. 127 türden hayvanın barındığı parkta, Türkiye'de beslenmesi ve ticareti yasak olan egzotik türler de dikkati çekiyor. Sahibinin parkın girişine bıraktığı veya güvenlik güçlerince el konulduktan sonra parkta korunmaya alınan piton, maymun, çinçilya, flamingo, rakun, papağan, ördek ve kuş gibi farklı türdeki onlarca egzotik hayvan, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

KRAL VE AĞLI PİTON, İLGİ ODAĞI

Güvenlik güçlerince son 2 ayda yaşam parkına getirilen 2 piton, rehabilitasyon sürecinin ardından özel alanda yaşamlarını sürdürmeye başladı. Muratpaşa ilçesinde 24 Ekim'de bir apartmanın demir kapısına sıkışan Batı Afrika'ya özgü yılan türü 'kral pitonu' ile Kepez ilçesinde 14 Kasım'da polisin durdurduğu otomobilin bagajında bulunan Güney Doğu Asya'ya özgü 'ağlı piton' parkta ziyaretçiler ile buluşturuldu.

'NE OLUR ONLARA İYİ BAKIN' NOTU

Parkın giriş kapısına kutu içinde oyuncakları, banyo yaptığı özel kumu ve yiyecekleri ile geçen ay bırakılan 2 çinçilyanın veteriner gözetimindeki kontrolleri de sürüyor. Sahibinin, 'Tamamen evcil, evde bakılmış 1 dişi ve 1 erkek. İkisi de 1 yaşında sağlıklı çinçilyalar. Asla ısırmazlar. İstediğiniz gibi mıncıklayabilirsiniz. Tanesi 6 bin liradan satılıyor. Dünyanın en temiz hayvanlarıdır. Dünyanın en değerli kürküdür. Su ile değil, özel kumları ile banyo yapıyorlar. Çok sosyallerdir. Küçük bir kafeste sıfır masraf ile çocuklara sevdirebilirsiniz. Maddi durumum artık yetmiyor. Ne olur onlara iyi bakın' notu ile bıraktığı 2 çinçilya, parktaki özel yaşam alanı sonrası ziyaretçiler ile buluşacak.

127 TÜRDEN 1400 CANLI

Antalya Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, parkta 127 türde 1400 canlıyı koruma altında tuttuklarını belirterek, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personelinin çalışmaları sonrası el konulan, yasa dışı yollarla ülkemize sokulmak istenen veya usulsüz şekilde bulundurulan bazı egzotik hayvanları da misafirimiz olarak tutuyoruz. 2 sürüngenimiz geçen ay bu şekilde geldi. Biri, site girişinde yakalanan, diğeri otomobil bagajında güvenlik güçlerimizin ele geçirdiği piton cinsi yılan rehabilitasyon süreci sonrası ziyaretçilerimiz ile buluştu. Ziyaretçilerimiz sürüngen bölümüne çok ilgi gösteriyor. Usulsüz yolla bulundurulan ya da doğadan alındığı tespit edilen, kişilerin elinde bulunmaması gereken hayvanlar, doğal yaşam merkezinde koruma altına alınmak için getiriliyor. Doğadan toplananlar, sonrasında doğal ortamına salınıyor. Genellikle ördek, papağan türleri, sürüngenler, rakun, maymunlar gibi hayvanlar parkımıza bu şekilde geliyor. Bunlar, kaçak sayılıp, el konulan hayvanlar" dedi.

BIRAKILAN HAYVAN SAYISI DA FAZLA

Aygül Arsun, sahiplerinin bakamadığı hayvanları park girişine ya da bahçeye bıraktığını anlattı. 2 çinçilyanın kutu içerisinde parka bırakıldığını hatırlatan Arsun, "Evlerinde bulunan vahşi, yırtıcı hayvanlara bakamayanlardan park bahçesine bırakanlar da oluyor. Son olarak çinçilya bahçemizin girişine bırakıldı. Çinçilya için özel yaşam alanı oluşturuyoruz. Bırakılan hayvanları da gerekli tedavi ya da rehabilitasyon sürecinin ardından ziyaretçilerimiz ile buluşturuyoruz" diye konuştu.