Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda Yavru Hayvanlara Özel Bakım - Son Dakika
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Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda Yavru Hayvanlara Özel Bakım

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Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, çeşitli nedenlerle annesinden ayrılan veya yalnız kalan yavru hayvanlara özenle bakıyor. Yavru sincap, rakun, tilki ve papağan gibi türlerin birebir sağlık kontrolleri yapılarak gelişimleri takip ediliyor.

17.04.2025 16:45  Güncelleme: 18:38
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda çeşitli nedenlerle annesinden ayrılan ya da doğada tek başına kalan yavru hayvanlar özel bakımla büyütülüyor.

127 türde bin 400 hayvana ev sahipliği yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, çeşitli nedenlerden dolayı annelerinden ayrılan ya da doğada tek başına bulunarak yaşam riski taşıyan yavru hayvanların yeni yuvası oldu. Geçen günlerde Antalya Otogarı'nda uygunsuz şekilde taşınırken güvenlik görevlilerinin dikkati sayesinde fark edilen yavru sincap, Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda yeni yaşamına alışmaya çalışıyor.

Doğal Yaşam Parkı'nın diğer yavru hayvanları rakun, tilki ve papağan ise veteriner hekimlerin özel bakımıyla büyütülüyor. Yavru hayvanların günlük sağlık kontrolleri, tartım, özel beslenme ve katı gıdaya geçiş gibi gelişim süreçleri yakından takip ediliyor.

Sincap katı gıda ile besleniyor

Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Müdürü Aygül Arsun, Doğal Yaşam Parkı'nda özenle bakılan yavru hayvanların yeni yaşam alanlarına 'kreş' adını verdiklerini belirterek, sincap Alex, rakun Venüs, papağan Çakıl ve tilki Latte'nin son durumlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yavru hayvanlara özenle bakıldığını söyleyen Aygül Arsun, "Otogar da bulunan 2 tane yavru sincaptan biri maalesef geldiği gün yaşamını yitirdi. Alex ise 33 günlük oldu ve artık katı gıdaya geçiş yapıyor. Veteriner hekimlerimiz ve sağlık ekiplerimiz her gün sağlık kontrolleri, tartım ve beslenme gibi süreçleri titizlikle takip ediyor" dedi.

Aygül Arsun, annesi tarafından yuvasından atılan Venüs isimli rakun yavrusunda ise doğduğu günden itibaren biberonla beslendiğini, bir anne şefkati ile büyütülerek şimdi ise katı gıdaya geçiş sürecinde olduğunu aktardı. Latte isimli tilki yavrusun yol kenarında bulunduğunu söyleyen Arsun, "Latte bize geldiğinde henüz 1 haftalıktı, bugün 40 günlük oldu. Onun da gelişim sürecini yakından takip ediyoruz" diye konuştu.

"Hayvan ve sevgisi gibi konuları çocuklara aşılamayı hedefliyoruz"

Bakım altındaki yavrulardan "Çakıl" ismini verdikleri cennet papağanın, veteriner hekimler tarafından özenle beslendiğini belirten Hayvanat Bahçesi Müdürü Arsun, "Hekimlerini elinden beslenerek büyütülen Çakıl, tıpkı diğer yavrular gibi artık eğitim süreçlerinde görev alacak. Yavrular sadece bakım değil, aynı zamanda eğitici birer figür olarak değerlendirilecek. Bu yavrularla Doğal Yaşam Parkı'mıza gelen çocukların birebir temas kurmalarını sağlayacağız. Hayvan sevgisi, doğa sevgisi, gibi konuları, kendi ellerimizle büyüttüğümüz bu canlılar aracılığıyla çocuklara aşılamayı hedefliyoruz" dedi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda Yavru Hayvanlara Özel Bakım - Son Dakika

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