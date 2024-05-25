Antalya Emniyet Müdürlüğü, Yapay Zeka İle Suçla Mücadelede Hız Kazandı

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Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geliştirilen "Öngöz" ismi verilen yapay zeka katkılı uygulama sayesinde suç ve suçluyla mücadele hız kazandı.

Günümüzde yapay zeka teknolojilerine yapılan yatırımlar sayesinde birbirinden başarılı çözümlere ulaşılıyor. Finans, sağlık, eğitim, eğlence, ulaşım gibi bir çok alanda hayatı kolaylaştıran, işlerin daha verimli organize edilmesine sağlayan yapay zeka uygulamaları güvenlik alanında da kullanılır oldu.

Antalya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde de 15 ay süren bir çalışma yürütüldü.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, verileri analiz ederek öngörüye dayalı suç ve suçlunun tanınmasına yardımcı olan "Öngöz" ismi verilen uygulamayı geliştirdi.

Simge, sözcük, fotoğraf, isim, aranan kişi gibi paylaşımları algılayan "Öngöz" anlık olarak suç ve suç unsuru tespitini emniyetin ilgili birimlerine iletiyor.

Bu birimlerde görevli polis ekipleri ise telefonlarında yüklü uygulamaya sinyal geldiğinde vakit kaybetmeden çalışma başlatıyor.

Siber polisler, "Öngöz"ün desteğiyle 7 gün 24 saat çalışma esasıyla sanal ortamda görev yaparak suçlulara göz açtırmıyor.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli Necati Atçı, AA muhabirine, Öngöz yapay zeka uygulamasıyla nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanımı, ahlaka aykırı veya infial uyandıracak paylaşım, dezenformasyonla mücadele, terör suçu gibi konularda çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Güvenlik güçlerinin çalışmalarında kolaylık sağlandığına değinen Atçı, "Öngöz'ü Antalya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelleri yerli ve milli imkanlarla geliştirdi. Yapay zeka ile üretilen Öngöz, kendi kendine öğrenen ve önerilerde bulunabilen bir yapıda programlandı." dedi.