Antalya Gazipaşa Havalimanı'nda Corendon Airlines'e ait uçakta tahliye operasyonu gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya Gazipaşa Havalimanı'nda Corendon Airlines'e ait uçakta tahliye operasyonu gerçekleştirildi

Geniş Video İzle

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Gazipaşa Havalimanı'nda Corendon Airlines'e ait uçakta meydana gelen lastik patlaması sonucu ön dikmesi hasar alan uçaktaki 190 kişinin tahliye edildiğini duyurdu. Olayla ilgili araştırma ve inceleme işlemleri başlatıldı.

09.05.2024 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Gazipaşa Havalimanı'nda lastiğinin patlaması sonucu ön dikmesi hasar alan Corendon Airlines'e ait uçakta bulunan 190 kişinin tahliyesinin yapıldığını, olayla ilgili araştırma ve inceleme işlemlerinin başlatıldığını duyurdu.

Bakan Uraloğlu Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 6'sı mürettebattan oluşan 190 kişinin tahliye işlemlerinin tamamlandığını aktararak şunlara yer verdi:

"Corendon Europe işletmesindeki Boeing-737-800 tipi uçağın burun iniş takımı kırılmış; bunun sonucunda lastiği patlamış ve ön dikmesi zarar almıştır. Her zaman olduğu gibi olayın ardından ilgili tüm birimlerimiz sahaya inmiş ve teyakkuza geçmiştir. Çok şükür ki, 184 yolcuda ve 6 mürettebatta herhangi bir yaralanma durumu meydana gelmemiştir. Ekiplerimizin yaptıkları ilk değerlendirmelere göre pistimizde hasar oluşmamıştır. Geçici olarak pistimiz uçuşa kapatılacak; uçuşlar Antalya'ya ve diğer yakın havalimanlarımıza divert ettirilecektir. Ekiplerimiz tarafından olayla ilgili araştırma ve inceleme işlemleri başlatılmıştır. Teknik süreç sonunda uçağın pistten çekilmesi işlemi gerçekleştirilecektir. Tüm yolcularımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Antalya Gazipaşa Havalimanı\'nda Corendon Airlines\'e ait uçakta tahliye operasyonu gerçekleştirildi
Kaynak: ANKA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, İnceleme, Gazipaşa, Antalya, Ulaşım, Güvenlik, Havacılık, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya Gazipaşa Havalimanı'nda Corendon Airlines'e ait uçakta tahliye operasyonu gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:34 Türkiye kısıtlamaları gevşetti mi İsrailli bakanın iddiasına jet yalanlama Türkiye kısıtlamaları gevşetti mi? İsrailli bakanın iddiasına jet yalanlama
15:19 Okullar yarın tatil mi Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu Okullar yarın tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu
13:37 Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor
13:27 İsrail’in gövde gösterisine Kassam Tugayları’ndan cevap: Ordunuzun onurunu bombalayacağız İsrail'in gövde gösterisine Kassam Tugayları'ndan cevap: Ordunuzun onurunu bombalayacağız
10:56 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38’e çıkardı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'e çıkardı
15:15 Utku Caner Çaykara: Önceliğimiz deprem ve kentsel dönüşüm konusudur Utku Caner Çaykara: Önceliğimiz deprem ve kentsel dönüşüm konusudur
15:09 Ne umutlarla transfer edilmişti Fenerbahçe’de milli yıldıza da yol göründü Ne umutlarla transfer edilmişti! Fenerbahçe'de milli yıldıza da yol göründü
15:08 Putin, Zafer Bayramı’nda batılı ülkelere mesaj gönderdi Putin, Zafer Bayramı'nda batılı ülkelere mesaj gönderdi
15:03 Ana muhalefet partisi lideri eşcinsel evlilik hazırlığı yapıyor Ana muhalefet partisi lideri eşcinsel evlilik hazırlığı yapıyor
14:32 Kate Middleton iyileşme sürecinde, halka açık etkinliklere katılacak Kate Middleton iyileşme sürecinde, halka açık etkinliklere katılacak
14:17 Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, göreve geldiği günden beri yaptığı projeleri anlattı Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, göreve geldiği günden beri yaptığı projeleri anlattı
14:12 Görenler tanıyamıyor Kolpaçino’nun Şahin’i Serkan Şengül bambaşka biri oldu Görenler tanıyamıyor! Kolpaçino'nun Şahin'i Serkan Şengül bambaşka biri oldu
13:08 Gümüşhane’de İş Kazası: İşçinin Sol Kolu Koptu Gümüşhane'de İş Kazası: İşçinin Sol Kolu Koptu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 15:47:35. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya Gazipaşa Havalimanı'nda Corendon Airlines'e ait uçakta tahliye operasyonu gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement