Antalya Gençlik Meclisi 2024-2025 Dönemi Başvuruları Başladı

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(ANTALYA) - Antalyalı gençlerin fikir ve önerileriyle kent yönetiminde söz sahibi olmasını sağlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi'ne yeni dönem başvuruları başladı.

Gençlerin fikir ve önerileriyle kent yönetiminde söz sahibi olmasını sağlayan, fikirlerini özgürce dile getirebilecekleri Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi 2024-2025 dönemi başvuruları başladı. Gençlik Meclisi'ne başvurular, 26 Eylül'e kadar devam edecek.

Gençlik Meclisi'ne başvuracak gençlerin Antalya'da öğrenci olması ya da ikamet etmesi ve 15-30 yaş arasında olması şartı bulunuyor. Başvurular, 'www.antalya.bel.tr' üzerinden yapılabilecek. Gençler sorularına yanıt bulabilmek için 0242 321 24 70 numaralı Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı telefonunu arayabilecek.

Çalışmaları Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından koordine edilen Gençlik Meclisi'ne seçilen üyeler bir yıllığına görev yapacak. 107 meclis üyesi ve yedek üyeler Antalya Büyükşehir Belediyesi Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu tarafından belirlenecek.