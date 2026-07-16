Üç ilde 15 Temmuz anma etkinlikleri

Antalya, Isparta ve Burdur'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinlikleri yapıldı.

Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti, dualar, gösteriler ve dinletilerle sürdü.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, programda, 15 Temmuz'un Türkiye tarihinin en karanlık gecesi olduğunu ama bu gecenin 16 Temmuz'da en parlak güne dönüştüğünü söyledi.

15 Temmuz'da ülkenin prangalarından kurtulduğunu belirten Şahin, "Artık geleceğe umutla bakıyoruz, bizi hafif hafif zehirleyen o zehirden kendimizi kurtardık. Sınır ötesindeki hainleri temizlemeye, sınırsız harekatlar yapmaya başladık." dedi.

Etkinlikler 00.13'te okunan selanın ardından sona erdi.

Alanya ve Kumluca ilçelerinde de çeşitli etkinlikler yapıldı.

Isparta

Isparta'da da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Isparta Belediyesi önünde toplanan vatandaşlar ve protokol üyeleri, ellerinde Türk bayraklarıyla valilik önüne yürüdü.

Burada, Isparta Belediyesi Mehter Takımı gösteri yaptı, Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, dua edildi.

Etkinliğe, Isparta Valisi Abdullah Erin, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal, AK Parti İl Başkanı Furkan Cem Er ve vatandaşlar katıldı.

Burdur

Burdur Valiliğince Köprübaşı mevkisinden "İrade Bizim Zafer Bizim" kortej yürüyüşüne vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı.

Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma programında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar edildi.

Vali Tülay Baydar Bilgihan, 15 Temmuz gecesi, milletin elinde silah olmadan cesaretin ne olduğunu gösterdiğini söyledi.

Milletin o gün annesinin duasını alarak, evladının alnından öperek meydanlara koştuğunu belirten Bilgihan, "Aziz milletimiz o gece tankların gürültüsünden daha güçlü bir sesin var olduğunu gösterdi. O ses ezanla büyümüş, bayrakla yön bulmuş, şehit kanıyla yoğrulmuş bir milletin sesiydi." dedi.

Programda Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit olan polis memuru Akif Altay'ın oğlu Niyazi Altay, şehitlerin sadece üzerinde yaşayacak bir vatan bırakmadıklarını, korkmadan yaşamayı, birlik içinde durmayı ve gerektiğinde topraklar uğruna fedakarlık etmeyi miras bıraktıklarını ifade etti.

Anma programında sancak yürüyüşü yapan gençler, Vali Bilgihan'a sancağı teslim etti.

Burdur'un Kemer ilçesinde de vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla kortej yürüyüşü yaptı, anma programı düzenlendi.