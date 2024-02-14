Antalya Kaleiçi\'nde Surlar Çöktü, Yat Limanı\'na Zarar Verdi

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Antalya'nın tarihi Kaleiçi'nde Yat Limanı'nın bulunduğu bölgedeki surların bir kısmı, dünkü yağış sonrası gece saatlerinde çöktü. Üzerinde daha önceden bir restoranın bulunduğu ancak kapandığı belirtilen surlar, Yat Limanı'nda Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait tuvaletin üzerine yıkıldı. Tuvaletin duvarının bir kısmı da yıkıldı. Surların bir kısmının yıkıldığı ve diğer kısımlarının yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu alanda emniyet şeridi çekilerek giriş yasaklandı. Surların yıkıldığı alanın hemen önünde restoranda çalışan Hakan Koyuncuer, dünkü şiddetli yağışa bağlı selle birlikte surların yıkıldığını söyledi. Sabah geldiğinde çalıştığı restoranın hemen ardındaki yıkılan surları gördüğünü belirten Koyuncuer, 'Olduğu gibi tuvaletin üstüne çökmüş, sabaha karşı olmuş. Şu an korkumuz diğer kısımlar da inebilir, büyük taşlar inse bizim mekana girer. Yukarıda eski bir mekan vardı, restoran kapandı sonra. Aşağıda da belediye tuvalet yaptırmıştı. Dışarıda evsiz barksız insanlar yatıyor" dedi. JAK YARDIMA KOŞTU

Antalya'da sağanak felaketinden etkilenen vatandaşların yardımına, itfaiye ve belediye ekiplerinin yanı sıra, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri de destek verdi. Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde evleri su altında kalan ailelerin yardımına giden JAK ekipleri, süpürgelerle evleri temizleyip, su içerisinde kalan malzemeleri dışarı çıkardı. Bir jandarma ise evin içerisinde ıslanan Türk bayrağını düzelttikten sonra katlayıp kanepenin üst kısmına bıraktı.

'TORUNLARI VE ÇOCUKLARI PENCEREDEN ÇIKARDIK'

Aracı ve evi su altında kalan Musa Gembeş, "Su bastığında evin içindeydik ve zor çıktık. Pencereden çıkarak kendimizi kurtardık. Araba da sular altında kaldı. Çok mağdur olduk, malda değiliz canımızı zor kurtardık. Torunları ve çocukları da pencereden çıkardık. Jandarma ekipleri de geldi ve şu an bize yardımcı oluyorlar. Eve dolan suları boşaltıyorlar" dedi.

'YAĞMURA UYKUDA YAKALANDIK'

Evini su basan ve jandarma ekiplerinin yardımıyla evi temizlenen Bülent Gembeş ise yağmura uykuda yakalandıklarını söyledi. Gembeş, "Babam 90 yaşında, o da ilk kez böyle bir şey yaşadıklarını söyledi. Ne yapacağımızı şaşırdık ve kendimizi dışarıya zor attık. Su seviyesi 1,5 metre kadar vardı. Evin içerisi suyla dolu. Ben emekli maaşımla inşallah tekrar evimi kurmaya çalışacağım. Jandarmadan Allah razı olsun, sular altında kalan eşyaları çıkartıyorlar. Biz de kurtarılacakları kurtaracağız, sonrasında elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

DÜŞEN PLAKALAR YOL KENARLARINA BIRAKILDI

Şiddetli yağış sonrası yollardaki su birikintileri nedeniyle araçların plakaları düştü. Düşen plakaları vatandaşların, ya bir elektrik trafosunun yanına ya da bir ağacın kenarına bıraktıkları görüldü. Düşen plakaların üst üste ya da yan yana görünecek şekilde bırakılması dikkati çekti. Vatandaşlar plakaları sosyal medya hesaplarından da paylaşarak düşüren vatandaşların bulmasını sağlamaya çalışıyor. (DHA)

Mehmet ÇINAR- Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)