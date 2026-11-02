Antalya Kepez'de 10 katlı sitenin iskelesinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı - Son Dakika
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Antalya Kepez'de 10 katlı sitenin iskelesinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı

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Antalya Kepez\'de 10 katlı sitenin iskelesinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı
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Antalya'nın Kepez ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'ndeki 10 katlı bir sitede dış cephe boyası yapan 2 işçi, bağlantısı kopan iskelede mahsur kaldı. İtfaiye ekibi merdivenli araçla ulaştığı işçileri güvenli şekilde indirdi; işçilerin durumunun iyi olduğu belirtildi.

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde bir sitede dış cephe boyası yapan 2 işçi, bağlantısı kopan iskelede mahsur kaldı. İşçiler, itfaiye ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. 10 katlı sitenin en üst katında dış cephe boyası yapan Sedat Y. ve Bülent Ç., bağlantısı kopan iskelede mahsur kaldı. İki işçinin mahsur kaldığını fark edenlerin ihbarıyla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi, merdivenli araçla mahsur kalan işçilere ulaştı. Güvenli şekilde aşağı indirilen Sedat Y. ve Bülent Ç.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Ekipler, kontrollerin ardından olay yerinden ayrıldı.

Kaynak: DHA
İtfaiyeAntalyaGüncelKepezSon Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Kepez'de 10 katlı sitenin iskelesinde mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı - Son Dakika
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