Antalya Kepez\'de 8 gündür kayıp oğlunu arayan babanın evinde yangın çıktı

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde 5 katlı apartmanın giriş katındaki dairede yangın çıktı. Ev sahibi Hasan A.'nın, 2 gün önce 8 gündür kayıp olan oğlu Kuzey Yağız A.'yı bulmak için bir televizyon programına katılmak üzere İstanbul'a gittiği öğrenildi. Yangını fark eden komşular, itfaiye ve polise haber vererek alevlere müdahale etmeye çalıştı.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2295 sokakta bulunan 5 katlı apartmanın giriş katında çıktı. İddiaya göre 8 gündür oğlu kayıp olan ve bu nedenle televizyon programlarına katılmak üzere İstanbul'a giden Hasan A.'nın evinden dumanlar yayılmaya başladı. Daireden yayılan dumanları fark eden komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Bu sırada yangın haberini öğrenen ev sahibi Hasan A., komşusu İlknur Bodur'dan evi ile ilgilenmesini istedi. Yanan dairenin karşısında oturan komşunun çocuğu balkandan eve girerek, apartman sakinleriyle yangına ilk müdahaleyi yaptı. Ardından adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Dairede maddi hasar meydana geldi.

'YANIK KOKUSUNU ÇOCUKLAR FARK ETTİ'

Yangına ilk müdahale eden komşulardan İlknur Bodur, yaşananları anlattı. Bodur, "Teomanpaşa Mahallesi'nde oturuyoruz. İşten saat 18.00'de geldim. Çocuklar koşarak geldi, yanık kokusu aldıklarını söylediler. Benim burnum pek koku almadığı için yukarıdaki komşulara sordum. Onlar da kokuyu aldıklarını söyledi. Daha sonra ev sahibi bana ulaştı, 'Abla bir iner misin aşağıya' dedi. İndik, karşı komşuya söyledim. Karşı komşunun oğlu balkondan kendisini içeri attı. İçeride yangına müdahale etmeye çalıştık. Sonra eşim polisi, komşular da itfaiyeyi aradı" dedi.

'KOMŞUMUZ İSTANBUL'A GİTTİ'

Bodur, ev sahibinin İstanbul'a gittiğini belirterek, "Yangının neden olduğunu bilmiyoruz. Komşumuz da İstanbul'a gitti. Oğlu kayıp, 8 günden beri. Televizyon programına gitti. Oğlunu bulmak için programa çıktı. Ne zaman geleceğini bilmiyoruz" diye konuştu.

Bodur, ev sahibinin kendisine ulaşarak evle ilgilenmesini istediğini de belirterek, "Kendisi bana ulaştı, 'Abla bir eve bakabilir misin' dedi. Çocuklar yanık kokusu aldıklarını söyledi. Haber ona da gitmiş zaten. 'Tamam' dedik, gerekeni yaparız dedik. Gerekeni bu şekilde yapabildik" ifadelerini kullandı.

'İTFAİYE SOKAĞA GİRMEKTE ZORLANDI'

Yangın sırasında itfaiye ekiplerinin sokağa girişinde park halindeki araçlar nedeniyle zorlandığını da anlatan Bodur, "Sokağımızda araçlar olduğu için itfaiye arabası zorlandı. Mahallemize girebilmesi için biraz daha dikkat edilmesi gerekiyor. Vatandaşlarımızın da bu konuda gereken hassasiyeti göstermesini istiyoruz" dedi.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlatırken, itfaiye ekipleri de yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma yaptı.