Antalya Kepez'de iddiaya göre priz patlaması yangın çıkardı, anne ve kızı kurtuldu

ANTALYA'da 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairenin mutfağında prizdeki kısa devrenin neden olduğu belirtilen yangın, büyük çapta hasara yol açtı. O sırada evde bulunan 16 yaşındaki Nazlı T. ile annesi kendilerini dışarı atarak kurtuldu.

Yangın, dün saat 18.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 4335 sokakta bulunan 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, dairenin mutfağındaki prizdeki kısa devre nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın mutfağı sararken, evde bulunan Nazlı T. ile annesi kendilerini dışarı atarak kurtuldu. Apartmandan duman yükseldiğini gören mahalleli durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle mutfakta büyük çapta hasar oluşurken, eşyalar kullanılamaz hale geldi.

ARKADAŞINI BİR ANDA KARŞISINDA GÖRDÜ

Nazlı T.'nin arkadaşı Ahmet Kerem İ., evde oturduğu sırada itfaiye ekiplerinin geldiğini gördüğünü, başlangıçta yangının arkadaşının evinde çıktığını düşünmediğini söyledi. Merak edip aşağı indiğinde Nazlı T. ile karşılaştığını anlatan Ahmet Kerem İ., şöyle konuştu:

"Evde oturuyordum, bir anda itfaiye gelmeye başladı. Normalde yakın arkadaşımın evinin yandığını düşünmedim. Başka bir şey olmuştur diye düşündüm. Aşağıya indim, bir anda arkadaşımı gördüm. Sağa sola koşuyordu. 'Ne oldu?' diye sordum. O da bana 'Evimiz yandı' dedi. Çok şaşırdım, nasıl olduğunu sordum. 'Priz patladı' dedi. Mutfakta priz patlamış, komple mutfak yanmış. Babası da işteymiş, hemen gelmiş. İtfaiyeyi mahalle sakinleri de aramış. Tüpün de patladığını söylüyorlar" diye konuştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,