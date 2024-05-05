Antalya Kepez\'te çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Güncel

Antalya'nın Kepez ilçesinde besihanede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih Mahallesi 3412 Sokak'ta yaklaşık 500 küçükbaş ve büyükbaş hayvanın bulunduğu bir besihanenin depo kısmında yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler, yakındaki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Besihanenin yanı sıra çok sayıda saman ve yemin zarar gördüğü yangından, komşuların da yardımıyla bölgeden uzaklaştırılan hayvanlar etkilenmedi.