Antalya Kepez'te çıkan yangında apartman dairesi kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Antalya Kepez'te çıkan yangında apartman dairesi kullanılamaz hale geldi

Antalya Kepez\'te çıkan yangında apartman dairesi kullanılamaz hale geldi

Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan bir apartmanın giriş katında çıkan yangın sonucunda daire kullanılamaz hale geldi. Yangını fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde bulunan Nilüfer Kıpıkoğlu ve iki çocuğu yangından kendi imkanlarıyla çıkarken, itfaiye ekipleri dumandan etkilenen anne ve oğluna müdahale etti. Ayrıca yangının çıktığı dairede mahsur kalan kediyi de kurtaran ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.

10.06.2024 20:55
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Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan yangında apartman dairesi kullanılamaz hale geldi.

Barış Mahallesi 2895 Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın giriş katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın esnasında evde bulunan Nilüfer Kıpıkoğlu ve iki çocuğu, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

İtfaiye ekipleri, duman nedeniyle binanın 4. katında mahsur kalan biri çocuk iki kişiyi merdiven yardımıyla tahliye etti.

Dumandan etkilenen anne ve oğluna sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Ekipler ayrıca yangının çıktığı dairede mahsur kalan kediyi de kurtardı.

Nilüfer Kıpıkoğlu, gazetecilere, yangının salonda çıktığını belirterek, "Komşuların sesini duydum, mutfaktaydım. Çıkınca dumanı gördüm. Hemen çocukları aldım, o sırada zaten alev aldı." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya Kepez'te çıkan yangında apartman dairesi kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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