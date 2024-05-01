Antalya Kepez'te Ev Yangınında 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Antalya Kepez'te Ev Yangınında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya Kepez\'te Ev Yangınında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan Habipler Mahallesi'nde bir apartmanın birinci katında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Olayın ihbar edilmesi üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yarım saatlik bir çalışmanın ardından alevleri söndürdü ve evde 1 kişinin cesediyle karşılaştı. Polis ekipleri, cesedin ev sahibi Birol Emeksiz'e ait olduğunu belirledi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Emeksiz'in cenazesi, polis incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

01.05.2024 12:27  Güncelleme: 12:28
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Antalya'nın Kepez ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Habipler Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevleri yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından söndüren itfaiye ekipleri, evde 1 kişinin cesediyle karşılaştı.

Polis ekipleri cesedin ev sahibi Birol Emeksiz'e (76) ait olduğunu tespit etti.

Yalnız yaşadığı öğrenilen Emeksiz'in cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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