Antalya Kiracıları Fahiş Kiralara Karşı Meydanda

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ANTALYA'da fahiş kiralardan şikayet eden kiracılar basın açıklaması yaparak, sorununun emlakçılardan kaynaklandığını öne sürdü.

Antalya Kiracılar Derneği Platformu'nun Attalos Heykeli önünde düzenlediği basın açıklamasında bir araya gelen kiracılar, 'Barınmak anayasal haktır', 'Hakkımız elimizden alınamaz' yazılı pankartlar taşıdı. 'Barınma hakkı engellenemez' sloganları atan grup adına Dernek Başkanı Seda Kul açıklamada bulundu. Kul, "Bizler yine meydanlardayız ve yine sesimizi duyurmak için mücadele veriyoruz. Bu durumdan şikayetçi olup, destek veren kıymetli Antalya halkıyla birlikte, fahiş fiyat talep eden ev sahibi ve emlakçıları protesto etmek için burada toplanmış bulunuyoruz. Fahiş fiyatlar, kiracılar için büyük bir sorun haline geldi. Siyasetçiler bu sorunlar karşısında bir şey yapmıyor" dedi.

'EMLAKÇILARIN EV KİRALAMA İŞİNE KARIŞMASINI İSTEMİYORUZ'

Kul, "Bizlerin canını en çok yakan, bu düzenin bu hale gelmesinde en büyük rol oynayan emlakçılardır. Biz kiracıların en büyük sorunu hale gelen emlakçılar, ev kiralama durumunda bizi ev sahiplerimizle karşı karşıya getirerek, bizleri zora sokuyor. Emlak sektöründe, emlakçıların ev kiralama işine karışmasını biz kiracılar olarak istemiyoruz. Emlakçılar al- sat yapsınlar fakat dar gelirli halktan yüksek komisyon almak adına piyasayı yükseltmesinler. Emlakçılar ev kiralamak için görevlendiriyorlarsa, bu komisyon bedelini yalnızca kiracılardan almalarını doğru bulmuyoruz. Bu düzen artık değişmeli. Belediyeler bu konuda sorumluluk alabilir. Artık halk isyan etmek için değil, bayram kutlamak için bu meydanlarda toplansın" diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından grup sorunsuz şekilde alandan ayrıldı.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,