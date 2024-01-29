Antalya- Konya karayolunda kar yağışı devam ediyor

1825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaştı

ANTALYA - Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolunda gece başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kar yağışı dün gece Akseki'nin Yarpuz Mahallesinden sonra başlayıp yaklaşık Konya'nın Seydişehir ilçesine kadar devam ettiği bildirildi. 1825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar kalınlığı yer yer 10-15 santimetreye kadar ulaşırken karayolları Alacabel ekipleri çok sayıda iş makinası ile kar yağışının başladığı saatlerden itibaren yolda biriken karı temizleme çalışması başlattı.

Dün gece 22.30 sıralarında başlayan kar yağış sebebiyle Karayolları Alacabel ekipleri trafik akışında aksama yaşanmaması için yolda biriken karları temizleme ve tuzlama çalışması sürdürüyor. Karayolları ekipleri Akseki'nin Yarpuz Mahallesi Battı Çıktı mevkiinden itibaren Seydişehir ilçesine kadar devam ettiği ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı ve yolun açık olduğu bildirildi.

Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi.