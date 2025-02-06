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Antalya-Konya Yolu Yeniden Açıldı

Buzlanma ve tipinin etkisinin geçmesiyle Antalya-Konya kara yolu tır ve çekicilere açıldı.

06.02.2025 17:36
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Antalya- Konya kara yolu tır ve çekicilerin geçişine yeniden açıldı

ANTALYA - İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan en önemli yol olan ve dün akşam 22.00 sıralarında buzlanma ve tipi nedeniyle tırlara ve çekicilere kapatılan Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolu, kar ve tipinin etkisini yitirmesiyle tüm araç trafiğine açıldı.

Antalya'nın yüksek kesimlerinde tipi etkili oldu.

Salı gününden itibaren bölgede etkili olan kar yağışı dün akşam saatlerinde tipi ve fırtına etkili oldu. 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde hava sıcaıklığının eksi 10 dereceye kadar düşmesi ile birlikte kar yağışı yerini tipi ve fırtınaya çevirdi. Yağan kar ve etkili tipi nedeniyle görüş mesafesi sıfıra düşmüş, yolda buzlanma meydana geldi. Karayolu dün akşam saat 22.00 sıralarında Akseki ve Seydişehir ilçelerinden tır ve çekicilere kapatılmıştı. Karayolları Alacabel ekipleri trafiğin aksamaması için çok sayıda iş makinesi ile yol açma ve tuzlama çalışmaları sürdürdü.

Akseki Bölge Trafik ekipleri ise ağır tonajlı araç sürücülerini dinlenme tesislerine yönlendirdi. Alacabel'de öğlen saatlerinde saatlerinde tipinin etkisini yitirmesiyle birlikte ekiplerin yoğun çalışması sonucu Akseki-Seydişehir karayolu tamamen tüm araç trafiğine açıldı.

Kaynak: İHA

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