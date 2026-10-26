Antalya Konyaaltı\'da deniz polisi SUP yapanları can yeleği konusunda uyardı

ANTALYA'da Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Konyaaltı Sahili'nde stand-up paddleboard (SUP) yapan sporseverlere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde vatandaşlara can yeleği giymeleri ve güvenlik kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulunulurken, deniz üstünde renkli görüntüler oluştu.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Konyaaltı Sahili ile falezler bölgesinde SUP yapanların güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürdü. Turizm sezonunun sonuna yaklaşılırken, gün doğumuyla birlikte denize açılan sporseverlerin yanına yaklaşan deniz polisleri, can yeleği kullanımı ve genel deniz güvenliği kuralları hakkında bilgilendirme yaptı. Sporseverlerin can ve mal güvenliğini korumak için 7 gün 24 saat görev yapan ekipler, eğlencenin güvenli şekilde yapılması gerektiğini kaydetti. Antalya Valiliği yönetmeliği kapsamında SUP faaliyetlerinin genel olarak gün doğumu ile gün batımı arasında yapılması, sabah 05.00-09.00 saatleri ile gün ışığı aralığına dikkat edilmesi, rüzgar hızının 3 Bofor (7-10 knot) ve üzerine çıktığı havalarda denize çıkılmaması, liman giriş-çıkışları, demirleme sahaları ve yüzme alanlarında seyredilmemesi gerektiği hatırlatıldı. Kurallara uymayanlar hakkında İl İdaresi Kanunu ile Kabahatler Kanunu uyarınca işlem yapılacağı, kiralama ve tur gibi ticari faaliyetlerin ise izin belgesine tabii olduğu kaydedildi.

'DENİZ EN KÜÇÜK İHMALİ AFFETMEMEKTEDİR'

Denetimler hakkında bilgilendirmede bulunan Deniz Polisi Koray Şahin, "Antalya, bilindiği üzere dünyaca ünlü bir sahil şeridine ve eşsiz falezlere sahip bir ilimizdir. Bunun bilincinde olan sporsever vatandaşlarımız da başta stand-up paddleboard (SUP) olmak üzere çeşitli su sporları için bu bölgeleri sıklıkla tercih etmektedir. Özellikle gün doğumu ve gün batımında falezlerimizin etkileyici manzarasında bu sporları icra ederken hem denizin hem de doğanın keyfini çıkarmaktadırlar. Bizler de Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü personelleri olarak, vatandaşlarımızın bu tür sportif faaliyetleri huzur ve güven içinde gerçekleştirebilmeleri adına 7 gün 24 saat görev başındayız. 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun başta olmak üzere ilgili tüm mevzuat çerçevesinde, mesai mefhumu gözetmeksizin denetim ve kontrollerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Bu noktada bizlerin sporseverlerimizden tek ve en hayati beklentisi; deniz hangi koşulda olursa olsun koruyucu ekipmanları olmadan kesinlikle denize açılmamalarıdır. Unutulmamalıdır ki deniz, en küçük bir hatayı veya ihmali dahi affetmemektedir. Maalesef meslek hayatımız boyunca bu acı durumlara defalarca şahit olmuş bulunmaktayız. Tüm vatandaşlarımızı tedbiri elden bırakmadan denizlerimizin keyfini çıkarmaya davet ediyoruz" dedi.

'SUP BİZİM İÇİN YAŞAM TARZI'

Gün doğumunda SUP yapmak için Konyaaltı Sahili'ne gelen Yağmur Taşkesen, "SUP bizim için artık sadece yaz aylarında yapılan bir spor değil artık bir yaşam tarzı. Kendimize daha fazla zaman ayırmak istiyoruz. Sadece yazın yapılan bir spor değil kış aylarında yükseklere kar yağarken dahi geliyoruz. Şu an ise yarım saat sonra işimize gideceğiz" dedi.

Arkadaşının 'Sup bizim için yaşam tarzı' söylemine katılan Canan Oluç da "SUP çok keyifli bir spor. Yaz aylarında çok kalabalık oluyor ama şu an deniz bize ait. Kış aylarında daha sakin oluyor. Çok keyif alıyoruz. Buradan çıktığımızda ise koştur koştur mesaiye gideceğiz" diye konuştu.