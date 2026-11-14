Antalya Korkuteli\'nde şarampole yuvarlanan otomobilde 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Korkuteli- Denizli yolunun İmrahor Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Uğur Kartal'ın kontrolünü kaybettiği 07 EUN 68 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada otomobildeki Gökhan Cicim'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücü Uğur Kartal ile beraberindeki R.B., M.U., S.A. ve Y.A. ise yapılan ilk müdahalenin ardından götürüldükleri Korkuteli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Gökhan Cicim'in cenazesi ise otopsi için morga konuldu.