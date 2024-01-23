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Antalya Kumluca'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika
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Antalya Kumluca'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Kumluca ilçesinin 68 kilometre açıkları olarak belirlendi. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmemiştir.

Antalya Kumluca\'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
23.01.2024 - 23:53,
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Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.04'te merkez üssü Antalya'nın Kumluca ilçesinin yaklaşık 68 kilometre açıkları olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 38,82 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kumluca Kaymakamlığına vekaleten bakan Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, AA muhabirine, şu ana kadar kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını söyledi.

Geçmiş olsun dileklerini ileten Çelik, "Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezimize ulaşan olumsuz bir ihbar yok. Ekiplerimiz saha taramasını sürdürüyor, gelişmeleri takip ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Antalya Kumluca'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika
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