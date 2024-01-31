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Antalya'nın Kumluca ilçesinde çocuklar karla eğlendi

Antalya\'nın Kumluca ilçesinde çocuklar karla eğlendi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çocuklar, yüksek kesimlerden getirilen karla eğlendi. Kumluca Belediyesi ekipleri tarafından kamyonlara yüklenen kar, Cumhuriyet Meydanı'na döküldü. Çocuklar, kar topu oynayarak ve kardan adam yaparak keyifli vakit geçirdi. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, ilçe merkezindeki çocukların da karla buluşması için bu etkinliği düzenlediklerini belirtti.

31.01.2024 19:17
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde çocuklar yüksek kesimlerden kamyonlarla getirilen karda gönüllerince eğlendi.

Kumluca ilçesinin yüksek kesimlerinde dün etkili olan kar yağışıyla Altınyaka ve Kuzca mahalleleri beyaza büründü.

İlçe merkezine kar yağmadığı için Kumluca Belediyesi ekiplerince kamyonlara yüklenen kar, Cumhuriyet Meydanı'na döküldü.

Meydana dökülen karların üstüne çıkan çocuklar, aileleri ve arkadaşlarıyla kardan adam yaptı, kar topu oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin yüksek kesimlerindeki mahallelere kar yağdığını ancak merkezdeki birçok vatandaşın henüz kar görmediğini söyledi.

Bu nedenle çocuklar ve aileleri için keyifli bir etkinlik planladıklarını belirten Köleoğlu, "İlçe merkezindeki çocuklarımızın da kara dokunması, kar topu oynaması için kamyonla kar getirdik. Çocuklarımızın mutluluğunu görünce bizde mutlu olduk. Aileler çocuklarının mutluluğuna sevindiler. Güzel görüntüler ortaya çıktı." dedi.

Kar sürpriziyle karşılaşan çocuklar da keyifli vakit geçirdiklerini dile getirerek belediye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

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