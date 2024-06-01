Antalya Kumluca\'da Motosiklet Kazası: İki Sürücü Yaralandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, iki motosikletin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
Kum Mahallesi Camikırığı Caddesi'nde Mehmet Ç'nin (44) kullandığı 48 PY 731 motosiklet ile Orhan Ş'nin (31) kullandığı 07 V 6629 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle iki motosiklet sürücüsü asfaltta sürüklenerek yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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