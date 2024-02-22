Antalya Kumluca'da Pazarcılarla Zabıta Arasında Gerginlik - Son Dakika
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Antalya Kumluca'da Pazarcılarla Zabıta Arasında Gerginlik

Antalya Kumluca\'da Pazarcılarla Zabıta Arasında Gerginlik

Antalya'nın Kumluca ilçesinde halk pazarının başka yere taşınacağı gerekçesiyle pazarcılara tezgah açma izni verilmemesi üzerine pazarcılarla zabıta arasında gerginlik yaşandı. Kumluca Belediyesi, mevcut pazar yerinin yıkım kararı üzerine yeni bir kapalı pazar yeri inşa etti. Ancak zabıta ekipleri, mevcut pazar yerini bariyerlerle kapatarak pazarcıların pazar kurmasını engellemeye çalıştı. Pazarcılar, yeni pazar yerinin kendilerine yüksek fiyatla satılmak istendiğini iddia ederek tepki gösterdi. Gerginlik üzerine polis ekipleri de pazarın çevresinde tedbir aldı.

22.02.2024 12:49
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde halk pazarının başka yere taşınacağı gerekçesiyle bu hafta tezgah açmalarına izin verilmeyince pazarcılarla zabıta arasında gerginlik yaşandı.

Kumluca Belediyesi, Meydan Mahallesi'ndeki DSİ'ye ait Gavur Deresi üzerine 2006'da kurulan ve bugüne kadar perşembe ve cuma günleri açılan kapalı halk pazarının yıkım kararının ardından, Narenciye Mahallesi'ne yeni kapalı pazar yeri inşa etti.

Mevcut pazar yerinin etrafını bariyerlerle kapatarak, esnafın pazar kurmasına engel olmaya çalışan zabıta ekipleri ile pazarcılar arasında tartışma yaşandı.

Kumluca Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Abacıoğlu da bölgeye gelerek, kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine pazar yeri girişine asılan pankartı yırtan esnafla zabıta arasında gerilim yaşandı.

Pazarcılardan Emre Karagöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye tarafından yeni yaptırılan pazar yerinin kendilerine yüksek fiyatla satılmak istendiğini iddia etti.

Pazarın taşınacağının kendilerine yazılı tebliğ edilmediğini savunan Karagöz, "Bu haksızlıktır, usulsüzlüktür. 15-20 yıldır aynı yerde esnafız. Her ay aylık kiramızı, işgaliyemizi ödüyoruz. Ayrıca mevcut pazar yeri için daha önce de para ödedik. Bize 'Yeni pazar yeri buradan bağımsız, ayrıca ihaleyle satın alacaksınız' deniliyor. Belediyenin yaptığı ihaleleri mahkeme usulsüz diye üç defa durdurdu." diye konuştu.

Gerginlik üzerine polis ekipleri de pazarın çevresinde tedbir aldı.

Kaynak: AA

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