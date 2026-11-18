Antalya Kumluca'da Suluada'da balina görüntüleyen Deniz Şeşen kaydını paylaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Deniz Şeşen, Kumluca'daki Suluada bölgesinde müşterileriyle yat turu yaparken deniz yüzeyinde siyah bir cisim gördü. Cismin balina olduğunu fark eden Şeşen, cep telefonuyla çektiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.
Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında balina görüntülendi.
Adrasan Tekneciler Birliği Kooperatifi Başkanı Deniz Şeşen, geçen pazar günü müşterileriyle yat turuna çıktığı Suluada bölgesinde deniz üzerinde siyah bir cisim gördü. Teknesiyle yaklaştığı cismin balina olduğunu fark eden Şeşen, cep telefonuyla bu anları görüntüleyip sanal medya hesabından paylaştı.
Deniz Şeşen, "Müşterimle sezonun son tekne turunu gerçekleştiriyorduk. Suluada yakınlarına geldiğimizde denizin yüzünde siyah bir şey gördük. İlk etapta denizaltı sandık. Çevredeki balıkçılardan bu siyah cismin ne olduğu konusunda yardım istedik. O sırada havaya su püskürtmeye başladı. Siyah cismin balina olduğunu fark edince telefonumla kayıt yaparak sanal medyamda paylaştım" dedi.
Kaynak: DHA
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