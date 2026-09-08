Antalya Kumluca'daki orman yangınında ev ve seralar zarar gördü, tahliye sürüyor
Antalya'nın Kumluca ilçesinde Toptaş Mahallesi'nde başlayan ve rüzgarın etkisiyle Güzören Mahallesi'ne sıçrayan yangında bazı ev ve seralar yandı. Bölge halkı tahliye edilirken, vatandaşlar hayvanlarını kurtarmak için seferber oldu; Ramazan Tosun keçilerini futbol sahasına götürdüğünü söyledi.
EV VE SERALAR ZARAR GÖRDÜ
Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Toptaş Mahallesi'nde başlayıp, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle Güzören Mahallesi'ne de sıçrayan yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Çok sayıda ekiple havadan ve karadan sürdürülen söndürme çalışmalarına bölge halkı da kendi imkanlarıyla destek verdi. Yangının etkili olduğu bölgede alevlerin ortasında kalan bazı ev ve seralar yanarak zarar gördü. Jandarma ekiplerinin tahliye ettiği yerleşim yerlerindeki bazı vatandaşlar, hayvanlarını da alarak kendi imkanlarıyla bölgeden uzaklaştı. 15 kadar keçisini eşiyle birlikte yangın bölgesinden uzaklaştırmaya çalışan Ramazan Tosun (65), "Hayvanları, Toptaş Mahallesi'ndeki futbol sahasına götürüyorum. Keçiler yangın bölgesindeydi. 'Keçilerinizi alın, başka bir şey almadan, mahalleyi terk edin' dediler" diye konuştu.
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