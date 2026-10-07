Antalya Kundu'da bitiş tarihi geçen yol çalışması uzay kongresinde trafiği tıkadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya Kundu'da bitiş tarihi geçen yol çalışması uzay kongresinde trafiği tıkadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kundu'da sürdürdüğü 4 kilometrelik yol çalışması, tabeladaki 3 Ağustos 2026 bitiş tarihine rağmen bitmedi. 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde yolun bir bölümü kapalı olduğu için katılımcılar, turistler ve otel çalışanları trafikte bekledi.

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin Kundu oteller bölgesinde, proje tabelasında bitiş tarihi 3 Ağustos 2026 olarak belirtilen yaklaşık 4 kilometrelik yol çalışması tamamlanamadı. 77'nci Uluslararası Uzay Kongresi döneminde yolun bir bölümünün trafiğe kapatılması nedeniyle kongre katılımcıları, turistler, otel çalışanları ve vatandaşlar uzun süreler trafikte bekledi.

Antalya'da düzenlenen 77'nci Uluslararası Uzay Kongresi için kente gelen uluslararası heyetlerin de konakladığı Kundu, Kemerağzı ve Lara bölgelerindeki otellere ulaşımda sıkıntı yaşanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğundaki Kundu güzergahında devam eden çalışma, kongre döneminde artan araç hareketliliğiyle birlikte trafik sorununu büyüttü. Yolun bir kısmının kapalı olması nedeniyle oteller ile kongre alanı arasındaki geliş ve gidişlerde uzun süreli beklemeler yaşanıyor.

Çalışma alanındaki proje tabelasında sözleşme tarihi 27 Mart 2026, işe başlama tarihi 1 Nisan 2026, işin bitim tarihi ise 3 Ağustos 2026 olarak yer alıyor. Belirtilen bitiş tarihinin üzerinden 2 ayı aşkın süre geçmesine rağmen güzergahtaki çalışmalar sürüyor.

TURİSTLER VE ÇALIŞANLAR TRAFİKTE KALDI

Devam eden çalışmalar nedeniyle yaşanan yoğunluktan, kongreye katılan uluslararası misafirlerin yanı sıra, bölgede tatil yapan turistler, otel çalışanları ve yolu kullanan vatandaşlar da etkilendi. Otellere ulaşmaya çalışan araçlar ile çalışanları taşıyan servisler trafikte kaldı. Kongre programlarına katılmak veya konakladıkları tesislere dönmek üzere yola çıkan ziyaretçiler de aynı güzergahta saatlerce bekledi.

BELEK'TE 38 KİLOMETRELİK YOL HİZMETE AÇILDI

Antalya'da 9-20 Kasım'da düzenlenecek COP31 hazırlıkları kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından TOKİ aracılığıyla yürütülen yaklaşık 38 kilometrelik Belek Turizm Yolu projesi ise tamamlandı. COP31 alanı ve oteller bölgesine ulaşım için 4 ana arter ile 12 bağlantı yolunda yapılan çalışmaların ardından yollar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı törenle hizmete açılmıştı.

Kaynak: DHA
Antalya Büyükşehir BelediyesiAğustosAntalyaUlaşımTurizmGüncelUzaySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uygulama noktasında silahlı saldırı 1 polisimiz şehit oldu, zanlı intihara kalkıştı Uygulama noktasında silahlı saldırı! 1 polisimiz şehit oldu, zanlı intihara kalkıştı
20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş 20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş
Esenyurt Belediyesi’ne operasyon 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor Esenyurt Belediyesi'ne operasyon! 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor
Kadıköy Boğası, Bülent Ersoy’a “Abla“ dedi Ünlü sanatçının cevabı olay oldu Kadıköy Boğası, Bülent Ersoy'a "Abla" dedi! Ünlü sanatçının cevabı olay oldu
Türkiye’de denizden hazine çıktı Hemen teslim etti Türkiye'de denizden hazine çıktı! Hemen teslim etti
Fuhuş suçlamasıyla yakalandı Sabıka fotoğrafı ülkede gündeme oturdu Fuhuş suçlamasıyla yakalandı! Sabıka fotoğrafı ülkede gündeme oturdu
14:13
İşte Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı’nın evinden çıkan paralar
İşte Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı'nın evinden çıkan paralar
13:58
TFF’de bir istifa daha Hacıosmanoğlu’nun yeğeni görevi bıraktı
TFF'de bir istifa daha! Hacıosmanoğlu'nun yeğeni görevi bıraktı
13:36
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek
13:26
İzmir paylaşımı başını yaktı Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
İzmir paylaşımı başını yaktı! Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
13:25
Devreye İlkay Gündoğan girdi Galatasaray’dan dünyayı ayağa kaldıracak transfer
Devreye İlkay Gündoğan girdi! Galatasaray'dan dünyayı ayağa kaldıracak transfer
13:18
İstanbul’da lisede kavga Ekipler olay yerine sevk edildi
İstanbul'da lisede kavga! Ekipler olay yerine sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 14:33:14. #7.13#
SON DAKİKA: Antalya Kundu'da bitiş tarihi geçen yol çalışması uzay kongresinde trafiği tıkadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei