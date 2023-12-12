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Antalya Lokantası, Coğrafi İşaretli Lezzetleriyle Tanıtıma Katkı Sunuyor - Son Dakika
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Antalya Lokantası, Coğrafi İşaretli Lezzetleriyle Tanıtıma Katkı Sunuyor

Antalya'da açılan bir lokanta, kentin gastronomi kültürünü tanıtmaya katkı sunuyor. Lokanta, Antalya'ya özgü lezzetlerin yanı sıra zengin bir menü sunarak dikkat çekiyor. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, lokantanın Antalya'nın gastronomi kimliğiyle bir misyon mekanı olacağını belirtti ve yerli ve yabancı turistlerin coğrafi işaretli lezzetleri tadabileceklerini söyledi.

Antalya Lokantası, Coğrafi İşaretli Lezzetleriyle Tanıtıma Katkı Sunuyor
12.12.2023 - 15:59,
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Coğrafi işaretli lezzetlerin yer aldığı Antalya Lokantası, kentin gastronomi kültürünü tanıtmaya katkı sunuyor.

Muratpaşa Belediyesince Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı'nda açılan lokanta, Antalya'ya özgü piyaz, "koşma" simidiyle servis edilen paça çorbası, hülüklü çorba, kabak tatlısının da aralarında bulunduğu zengin menüsüyle dikkati çekiyor. Falez bandında 25 dönümlük alanda kurulu lokantada, kadın kooperatiflerince hazırlanan yöresel ürünler kullanılıyor.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya'nın zengin turizm çeşitliliğine sahip olduğunu söyledi.

Gastronomi alanında da kentin önemli bir potansiyele sahip olduğunu dile getiren Uysal, bu potansiyeli tanıtabilmek amacıyla böyle bir lokanta açmaya karar verdiklerini kaydetti. Lokantanın Antalya'nın gastronomi kimliğiyle bir misyon mekan olacağına işaret eden Uysal, "Dünyanın sayılı mutfakları arasındayız, çeşitlilik, zenginlik, damak tadı bakımından ama dünyada adımız geçmiyor." dedi.

Uysal, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin lokantayı ziyaret ederek coğrafi işaretli lezzetlerin de tadına bakabileceklerini kaydetti.

Öte yandan gazetecilerin CHP'den Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için aday adaylığına ilişkin soruları da yanıtlayan Uysal, başvuruda bulunduğunu ve yetkili kurullardan gelecek kararı beklediğini söyledi.

Kaynak: AA
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Ümit Uysal, Muratpaşa, Antalya, Gastronomi, Turizm, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Lokantası, Coğrafi İşaretli Lezzetleriyle Tanıtıma Katkı Sunuyor - Son Dakika
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