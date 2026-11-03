Antalya Manavgat\'ta elektrikli golf aracı virajda devrildi, 4 Alman turist yaralandı

Antalya Manavgat'ta elektrikli golf aracı virajda devrildi, 4 Alman turist yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir sürücünün kullandığı elektrikli golf aracı, Sülek Mahallesi'ndeki virajda devrildi. Kazada araçtaki 4 Alman turist yaralanırken, jandarma ve sağlık ekipleri yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde elektrikli golf aracının devrilmesi sonucu 4 Alman turist yaralandı.
Rene Kabisch'in kullandığı 07 CBZ 804 plakalı elektrikli golf aracı, Sülek Mahallesi Uzun Mehmetler Sokak'taki virajda devrildi.
Kazada, Kabisch ile araçtaki Katrın Rither, Felix Kabisch ve Lukas Rither yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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