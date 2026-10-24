Antalya Manavgat\'ta kaybolan 89 yaşındaki Alzheimer hastası dronla ormanda bulundu

Antalya Manavgat'ta kaybolan 89 yaşındaki Alzheimer hastası dronla ormanda bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya Manavgat Evrenseki'de yaşayan 89 yaşındaki Alzheimer hastası, bugün saat 11.00 sıralarında evden çıkıp dönmeyince kayıp başvurusu yapıldı. Jandarmanın dron destekli aramasıyla evinin yaklaşık 5 kilometre batısındaki ormanda bulunan hasta ailesine teslim edildi.
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası Halil K. (89), jandarma ekiplerinin dron destekli aramasıyla evinin 5 kilometre batısındaki ormanda bulundu.
Evrenseki Mahallesi'nde yaşayan Mehmet K., Alzheimer hastası babası Halil K.'nin bugün saat 11.00 sıralarında haber vermeden evden çıkıp geri dönmediğini belirterek, kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine Manavgat Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve 5'inci Jandarma Asayiş Timi tarafından dron desteğiyle arama çalışması başlatıldı. Çalışmalar sonucunda evinin yaklaşık 5 kilometre batısındaki ormanda bulunan Halil K., ailesine teslim edildi.
Kaynak: DHA
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