Antalya Manavgat\'ta orman yangınına 6 helikopter ve 2 uçakla müdahale sürüyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Örenşehir Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına 6 helikopter, 2 uçak, 10 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ile 75 teknik personel ve yangın işçisi müdahale ediyor.

Ekipler, yangını kontrol altına almak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.