Antalya Manavgat'ta Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor - Son Dakika
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Antalya Manavgat'ta Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor

Antalya Manavgat\'ta Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Köprülü Kanyon Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda çıkan yangına, 4 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 7 arazöz ve orman işçileri ile müdahale ediliyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

09.06.2024 09:49
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Köprülü Kanyon Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 7 arazöz ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor.

Ekiplerin orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya Manavgat'ta Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor - Son Dakika

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