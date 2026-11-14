Antalya Manavgat'ta otomobil refüje çıktı, aynı aileden 2 kişi yaralandı

Antalya Manavgat'ta otomobil refüje çıktı, aynı aileden 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Manavgat ilçesinde D-400 kara yolunda refüje çıkan otomobilde aynı aileden 2 kişi yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin refüje çıkması sonucu aynı aileden 2 kişi yaralandı.
D-400 kara yolu Çolaklı Mahallesi'nde Bilal Boz (39) idaresindeki 07 YRU 13 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı.
Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Ayşe Boz (36) ve Ali Mirza Boz (7) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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