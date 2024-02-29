Antalya merkezli 4 ilde sahte içki operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika
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Antalya merkezli 4 ilde sahte içki operasyonu: 14 gözaltı

Antalya merkezli 4 ilde sahte içki operasyonu: 14 gözaltı

Antalya merkezli İstanbul, İzmir ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. 184 bin şişe sahte içki ile 18 bin litre sahte içki ele geçirildi.

29.02.2024 16:22  Güncelleme: 16:24
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Antalya merkezli 4 ilde düzenlenen sahte içki operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üreten kişilere yönelik Antalya merkezli İstanbul, İzmir ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Belirlenen 14 depo ve 1 fabrikaya yapılan baskında, 184 bin şişe sahte içki ile 18 bin litre sahte içki ele geçirildi.

Operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Antalya merkezli 4 ilde sahte içki operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika
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