Antalya Muratpaşa'da yardım çığlığı ihbarıyla falezlerde arama sonuçsuz kaldı - Son Dakika
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Antalya Muratpaşa'da yardım çığlığı ihbarıyla falezlerde arama sonuçsuz kaldı

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Antalya Muratpaşa'da falezlerden bir erkek sesi ve 'yardım edin' çığlığı duyulduğu ihbarı üzerine polis, Sahil Güvenlik, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Karadan, denizden ve dronla 2 saat süren aramalarda kimseye rastlanmadı, çalışmalar sonuçsuz sonlandırıldı.

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden 'yardım edin' çığlığı duyulduğu ihbarı üzerine polis, sahil güvenlik, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri seferber oldu. Karadan, denizden ve havadan dron ile yürütülen arama çalışmalarında sonuç aelınamadı.

Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde bulunan falezler bölgesinden bir erkek sesi ve "yardım edin" çığlığı duyduklarını belirten çeredekilerin inhbarıyla adrese polis, Sahil Güvenlik, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekibinin falezlerin üst kısmında yürüttüğü arama çalışmalarında sonuç alınamadı. Bunun üzerine deniz polisi kıyı hattında arama gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde bir bulguya rastlanmaması üzerine AFAD ekibi bölgede dron ile tarama çalışması yaptı. AFAD ekibinin dron ile yaptığı saha taramasında da herhangi bir kişiye rastlanmadı. 2 saat süren arama çalışmaları sonlandırıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Antalya Muratpaşa'da yardım çığlığı ihbarıyla falezlerde arama sonuçsuz kaldı - Son Dakika
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