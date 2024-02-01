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Belediye binasında müdürden vatandaşa ahlaksız teklif: 4 gece yetmez, çok pahalıya geliyorsun - Son Dakika
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Belediye binasında müdürden vatandaşa ahlaksız teklif: 4 gece yetmez, çok pahalıya geliyorsun

Antalya'nın Aksu Belediyesi'nde görevli bir bürokratın binasını yıkmamak için yabancı uyruklu bir kadınla ahlaksız teklif pazarlığı yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Videoda şahsın "4 gece yetmez, sen çok pahalıya geliyorsun. Ben onların evini yıktım ama seni böyle idare edeceğiz" ifadelerini kullandığı duyulurken, ifşa olan video sonrası Aksu Belediyesi'nden yapılan açıklamada söz konusu personelle ilişiğin kesildiği duyuruldu.

01.02.2024 11:54  Güncelleme: 12:01
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Antalya'nın Aksu Belediyesi'nde yaşanan bir skandala ilişkin görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Belediyede görevli bürokratın binasını yıkmamak adına yabancı uyruklu kadınla ahlaksız bir pazarlığa giriştiği anlara ilişkin video büyük tepki çekti.

"4 GECE YETMEZ, SEN ÇOK PAHALIYA GELİYORSUN"

Müdür olduğu ifade edilen söz konusu personelin, yabancı uyruklu kadına "4 gece yetmez, sen çok pahalıya geliyorsun. Ben onların evini yıktım ama seni böyle idare edeceğiz" dediği duyulurken, videonun ifşa olması sonrası belediye yetkilileri de harekete geçti.

AKSU BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Aksu Belediyesi'nin resmi X hesabından yapılan açıklamada, "Son günlerde bir belediye personelimiz ile ilgili bir takım iddialar ortaya atılmaktadır. Söz konusu personelin belediyemizle ilişiği kesilmiştir. Kamuoyuna duyurulur" ifadeleri yer aldı.

İşte yapılan o açıklama;

Antalya'nın Aksu belediyesinde ahlaksız pazarlık: 4 gece yetmez, sen çok pahalıya geliyorsun
Belediye binasında müdürden vatandaşa ahlaksız teklif: 4 gece yetmez, çok pahalıya geliyorsun

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Serkan Basar: aralarında geçmişe dönük bir ilişki var gibi kadının içeri girer girmez görüntü almasından belli oluyor :) yani para mevzuları 78 13 Yanıtla
  • Mustafa POLAT: Siyasetin; Türkiye’deki son zamanlardaki dizaynı maalesef a parti, b parti, c parti ayırt edilmeksizin sosyal medyaya servis edilen kasetler oldu. Belediye çalışanı haklı olarak görevden almış ama bahse konu yerin sahibi bu kaset sonrası ne aldı? 43 5 Yanıtla
  • Mehmet Pamuk: Belediyeleri ciflik gibi kullanıyorlar sadece mudurde suç bulamamak lazım kadın resmen kendini pazarlıyor ikiside ceza alsın 44 2 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Bu belediye hangi partide ? 8 2 Yanıtla
  • Özcan Kuvan: Pislikler her yerde düzeleceğide yok malesef. 4 0 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen: belediyenin hangi partiden olmasının bir önemi yok, yetkisini şahsi emelleri doğrultusunda kullanıyor olması kötü ama merak konusu ise akp... 1 0 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen: ateş ile barut=kadın ile erkek 0 0 Yanıtla

Aksu Belediyesi, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belediye binasında müdürden vatandaşa ahlaksız teklif: 4 gece yetmez, çok pahalıya geliyorsun - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belediye binasında müdürden vatandaşa ahlaksız teklif: 4 gece yetmez, çok pahalıya geliyorsun - Son Dakika
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