Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeki otomobil motor aksamından çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
Antalya'nın Alanya ilçesi Tosmur Mahallesi Regülatör Caddesi'nde seyir halindeyken motor kısmından başlayan yangın, 07 ALA 531 plakalı otomobili kullanılamaz hale getirdi. Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürürken, jandarma olay yerinde güvenlik önlemi alarak araçta inceleme başlattı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Tosmur Mahallesi Regülatör Caddesi'nde ilerleyen 07 ALA 531 plakalı otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Park ettiği araçtan inen sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yolda güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, araçta inceleme yaptı.
Kaynak: AA
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