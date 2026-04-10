Antalya'da 986 Kadın Polis, Huzur ve Güvenlik İçin Özveriyle Çalışıyor

Antalya İl Emniyet Müdürlüğünün çeşitli birimlerinde görev alan 986 kadın polis, kentin huzur ve güvenliği için özveriyle çalışıyor ve suçla mücadelede etkin rol üstleniyor. Türk Polis Teşkilatının 181. yıl dönümünde, denizde, havada ve karada suçlarla mücadelede titiz çalışmalarıyla bilinen kadın polisler önemli bir yer tutuyor. Antalya'da Çevik Kuvvetten trafiğe, Yunus ekiplerinden olay yeri incelemeye kadar kritik alanlarda görev yapan kadın polisler, başarılarıyla dikkat çekiyor.

Eğitim Şube Müdürlüğünde 26 yıllık polis memuru Nisa Aydın, atış eğitimi vererek 'keskin göz' olarak anılıyor ve polisliğin hayali olduğunu belirtiyor. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Elçin Arıkan, trafik düzenini sağlamak için çalışıyor ve mesleğin vefa gerektirdiğini vurguluyor. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde köpek idarecisi Merve Korkmaz, köpeği 'Alf' ile görev yaparak toplumdan saygı görüyor. Motosiklet Polis Timlerinde görevli Tuğçe Kübra Arik, polis babasından ilham alarak mesleğini severek yapıyor ve kadına ve çocuğa karşı şiddet olaylarına özel önem veriyor. Kentte gece gündüz ayrımı yapmadan çalışan kadın polisler, halkın güvenliğini sağlarken suçlular için korkulu rüya haline geliyor.