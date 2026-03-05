Antalya\'nın Fethi Etkinliği

Antalya'nın fethinin 819. yıl dönümü kutlamaları kapsamında "Fetih ve Fatih: Antalya'nın Fethi ve Sultan I. Gıyaseddin Keyhüsrev" konulu konferans gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesinin ev sahipliğinde Edebiyat Fakültesi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, kentin 1207 yılında fethedilmesiyle Türk ve Müslüman yurdu haline geldiğini söyledi.

Şahin, "Ecdadımız bu toprakları bir koloni anlayışıyla değil, bir vatan arayışıyla fethetti. İlimle ve irfanla burayı gerçek bir vatana dönüştürdü. Bu topraklardan tarih boyunca pek çok millet ve ordu geçti, ancak sadece Türk milleti kalıcı oldu. Bugün ayakta duran eserler, bu toprakların Türk yurdu olduğunun tapu belgeleridir." dedi.

Gençlere milli ruhu, milli duruşu ve milli refleksi kazandırmak gerektiğini vurgulayan Şahin, bu bilinci gelecek nesillere de aktarmak gerektiğini ifade etti.

Tarihini bilmeyen toplumların millet olma vasfını zamanla kaybedeceğini ifade eden Şahin, "Millet olmak ortak bir kıvançta, ortak bir tasada ve ortak bir gelecek tasavvurunda buluşabilmektir. Bu ortak gelecek idealini ise ancak mazimizi bilerek ve ondan güç alarak inşa edebiliriz." diye konuştu.

Konferansa Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcıları Cengiz Toker ve Şükrü Özen, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Ahmet Kavukcu, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Tolga Coşkun, 3. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Ayhan Ocak ile akademisyenler ve vatandaşlar da katıldı.

Konferans öncesinde Selçuklu kitabe örneklerinin yer aldığı "Fetihnameler Fotoğraf Sergisi"nin açılışı yapıldı.