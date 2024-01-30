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Antalya'nın Kaş ilçesinde kar yağışı etkili oldu

Antalya'nın Kaş ilçesinin yüksek kesimlerinde, Gömbe ve Sütleğen mahallelerinde kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Kaş Belediyesi ekipleri, karın etkili olduğu yollarda tuzlama çalışması yaparak ulaşımı sağlamaya çalışıyor. Kar kalınlığının 12 santimetreye ulaştığı bölgede çalışmalar devam ediyor.

Antalya\'nın Kaş ilçesinde kar yağışı etkili oldu
30.01.2024 - 15:31,
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Antalya'nın Kaş ilçesindeki yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

İlçenin yüksek kesimindeki Gömbe ve Sütleğen mahallelerinde yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar oldu.

Kaş Belediyesi ekipleri, karın etkili olduğu yollarda tuzlama çalışması yaptı.

Ekiplerin kar kalınlığının 12 santimetreye ulaştığı bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA
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