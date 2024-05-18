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Antalya'nın Kumluca ilçesinde 3 yayla evi yandı.

Güzören Mahallesi'ndeki bir yayla evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, yandaki 2 eve sıçradı.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürülen yangında, 3 yayla evi kullanılamaz hale geldi.

Jandarma yangının çıkış nedenini araştırıyor.