Antalya'nın Kumluca ilçesinde 3 yayla evi yandı.
Güzören Mahallesi'ndeki bir yayla evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, yandaki 2 eve sıçradı.
Vatandaşların ihbarıyla bölgeye, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürülen yangında, 3 yayla evi kullanılamaz hale geldi.
Jandarma yangının çıkış nedenini araştırıyor.
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