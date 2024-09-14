Antalya'nın Yaban Hayatı Belgeseli

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Turizm kenti Antalya, yaban hayatıyla da öne çıkıyor

ANKARA - Veteriner hekim ve yaban hayatı gözlemcisi Doğanay Vural, caretta caretta, yarasa, boz ayı, vaşak ve yaban domuzlarını gözlemlediği Antalya'da kentin yaban hayatından izler taşıyan belgesel videosu hazırlayarak gösterime sundu.

Yıllardır dağlarda ve ormanlarda yaban hayatını gözlemleyen Veteriner hekim Doğanay Vural, turizm kenti Antalya'da birbirinden eşsiz görüntüler yakaladı. Caretta carette, yarasa, boz ayı, vaşak ve yaban domuzlarını görüntüleyerek Antalya'nın sadece turizm kenti olmadığın gösteren Vural, çektiği belgeseli Youtube kanalında gösterime sundu.

" Toros Dağları'nın zirvesinden aşağıda deniz seviyesindeki canlılara kadar özel bir yer"

Vural, çektiği belgesele ilişkin İHA muhabirine yaptığı açıklamada, " Türkiye'de doğayı, yaban hayatını araştırarak bunlarla ilgili proje yapıyorum. Aynı zamanda veteriner hekimliğinde de bir tez yazıyorum. 'Boz aylarının göç yollarının test edilmesi ve yaşam alanlarının belirlenmesi' hakkında. 'Türkiye'de 81 il yaban hayatı' projesi kapsamında Antalya'ya yolculuk ettik ve Antalya'nın yaban hayatını belgesel yaptık. Herkes Antalya'yı daha çok denize girmek, seyahat etmek, tatil yapmak olarak gözlerinde canlandırıyor ama benim için Antalya çok farklı. Toros Dağları'nın zirvesinden aşağıda deniz seviyesindeki canlılara kadar birbirinden farklı ekosistemleri barındıran gerçekten özel bir yer" ifadelerini kullandı.

"Turist insanlarla beraber yaban domuzlarının yürüdüğünü gözlemledik"

Antalya'nın bilinmeyen güzelliklerini göstermek istedikleri için bu belgeseli çektiklerini belirten Vural, şunları kaydetti:

"Antalya'da bir bozayı görüntüledik. Çevredeki insanlara sorduğumuzda 'burada bozayı ne arar' gibi bize dönüşleri oluyordu. Aynı şekilde deniz seviyesinde caretta carettaları gözlemlemeyi ve onları görüntülemeyi başardık. Fakat bu keşiflerimiz sırasında birçok olumsuz durumla da karşılaştığımız oldu. Bunlardan örnek verecek olursak koruma altındaki türlerimiz caretta carettaların balıkçıların misinasına kapılarak yüzgeçlerinden bir tanesini kaybetmesi gibi olumsuz durumlarla karşılaştık. Tabii bunlar bizi üzüyor. Hareket edemediği için tüm vücudu yosunlarla kaplıydı bu Caretta Caretta'nın. Aynı şekilde Toros Dağları'na çıktığımızda dağ keçilerini gözlemleme fırsatı yakaladık. Şehir merkezine indiğimizde şehir merkezinin hemen yanında oradaki turist insanlarla beraber yaban domuzlarının yürüdüğünü gözlemledik."

Vural, insanların hayvanların bölgelerine otel ve ev yaparak, iki popülasyonun kesiştiği bir yaşamın sürüldüğü bir kent yaşamının Antalya'da görüldüğünü aktardı. Vural, 'Türkiye'de 81 il yaban hayatı' projesi kapsamında sıradaki duraklarının Bolu olacağını da ifade etti.