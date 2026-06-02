Antalya-Nürnberg Kardeşliği 22 Yaşında

02.06.2026 01:00
AGC ve Nürnberg Basın Kulübü arasında dostluk ilişkilerinin 22. yılı dolayısıyla gala düzenlendi.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) ile Nürnberg Basın Kulübü'nün (Presseclub Nürnberg) kardeşliğinin 22. yılı dolayısıyla gala gecesi yapıldı.

Nürnberg Basın Kulübü Başkanı Siegfried Zelnhefer'in ev sahipliğinde, Almanya'nın Nürnberg kentinde AGC Başkanı İdris Taş ve beraberindeki heyetin temasları sürdü.

Antalya ve Nürnberg arasındaki dostluğun 22. yılı dolayısıyla Nürnberg Basın Kulübü'nde gala düzenlendi. Gecede, AGC ile Nürnberg Basın Kulübü'nün 2004 yılında imzalanan protokol kapsamında başlayan kardeşliğinin önemi anlatıldı.

Zelnhefer, burada yaptığı konuşmada, kulüplerinin bulunduğu binanın 1897'de inşa edildiğini, önemli bir mekanda hizmet verdiklerini söyledi.

İki şehir arasındaki kardeşliğin 22 yıldan daha fazla olduğunu anlatan Zelnhefer, karşılıklı olarak her sene birbirlerini ziyaret ederek, dostluğu sürdürdüklerini ifade etti.

"Antalyalı meslektaşlarımızdan çok şey öğrendik"

Karşılıklı ilişkilerin önemine işaret eden Zelnhefer, şunları kaydetti:

"Antalyalı meslektaşlarımızdan çok şey öğrendiğimizi düşünüyorum. Mutlaka onlar da bizden bir şeyler kapmıştır. Bu kardeşlik ilişkisini, karşılıklı kurulacak köprünün çabası olarak görmek istiyoruz. Bu çabada çok başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Uzun yıllardır devam ettirdiğimiz kardeşlik ilişkisi benzeri olmayan bir durum. Başka cemiyetlerde veya meslek örgütlerinde buna benzer kardeşlik ilişkisi yoktur."

AGC Başkanı İdris Taş da en kutsal duygunun sevgi olduğunu, paylaştıkça iki katına çıktığını ifade etti. Kardeşlik ilişkilerine katkı sunanlara teşekkür eden Taş, kardeşlik ilişkisinin süreceğini anlattı.

Nürnberg Basın Kulübü Başkanı Zelnhefer, Taş ve beraberindeki gazetecilere çeşitli hediyeler takdim etti.

Taş da Zelnhefer ve yönetim kurulu üyelerine kardeşliğin 20. yılına özel hazırladıkları dergi ile AGC logolu kalem hediye etti.

Heyetin diğer ziyaretleri

Öte yandan, Orta Frankonya Emniyet Müdürü Gernot Rochholz, Antalyalı heyeti kabul etti. Ziyarette, Rochholz ile basından sorumlu polis müdürü Andreas Grammlich, emniyetin çalışmaları ve basın ilişkileri hakkında bilgi verdi, sunum yaptı.

Grammlich, Almanya genelinde 1991'de gazetelerin toplam tirajı 27 milyon iken, 2025'te 10 milyona kadar gerilediğini dile getirdi.

Ardından, Nürnberg Nachrichten Gazetesi ziyaretinde ikici Genel Yayın Yönetmeni Armin Jelenick, medya grubu yöneticisi Sigrun Albert, yapay zeka uzmanı Benjamin Huck ve gazetecinin Yerel Haberler Şefi Volkan Altunordu, bilgi verdi.

Kaynak: AA

