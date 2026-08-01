Antalya Oyuncak Müzesi, 3 bin parçalık koleksiyonu ile ziyaretçilerini ağırlıyor - Son Dakika
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Antalya Oyuncak Müzesi, 3 bin parçalık koleksiyonu ile ziyaretçilerini ağırlıyor

Antalya Oyuncak Müzesi, 3 bin parçalık koleksiyonu ile ziyaretçilerini ağırlıyor
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin önemli kültürel alanlarından biri olan Antalya Oyuncak Müzesi, 1860'lardan 1980'lere uzanan yaklaşık 3 bin parçalık oyuncak koleksiyonuyla çocuklar ve aileleri ağırlıyor. Dünyanın farklı ülkelerinden getirilen oyuncakların sergilendiği müze, atölye çalışmalarıyla da ziyaretçilerine eğitici ve eğlenceli deneyimler sunuyor.

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin önemli kültürel alanlarından biri olan Antalya Oyuncak Müzesi, 1860'lardan 1980'lere uzanan yaklaşık 3 bin parçalık oyuncak koleksiyonuyla çocuklar ve aileleri ağırlıyor. Dünyanın farklı ülkelerinden getirilen oyuncakların sergilendiği müze, atölye çalışmalarıyla da ziyaretçilerine eğitici ve eğlenceli deneyimler sunuyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı'na bağlı Antalya Oyuncak Müzesi, her yaştan ziyaretçiyi nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor. Türkiye'nin ilk oyuncak müzesinin kurucusu Sunay Akın öncülüğünde açılan müzede, 1860'lı yıllardan 1980'li yıllara kadar uzanan ve antika değeri taşıyan yaklaşık 3 bin oyuncak sergileniyor.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN OYUNCAKLAR

Müzede; Almanya, Amerika ve Japonya başta olmak üzere birçok ülkeden getirilen oyuncak bulunuyor. Sanayi Devrimi sonrasında kurulan ilk fabrikalarda üretilen oyuncaklar, Avrupa'nın önemli müzelerinde sergilenen eserlerin örnekleri ve nadir bulunan bebek evleri ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Oyuncaklar, yetişkinleri çocukluk yıllarına götürürken çocuklara da farklı dönemlerin oyuncak kültürünü tanıma fırsatı sunuyor. Müzede ayrıca 3 yaş üzeri çocukların bireysel olarak, aileleriyle veya okul gruplarıyla katılabileceği çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştiriliyor.

"ÇOCUKLUĞUMUZA HİTAP EDEN ESERLER VAR"

Kayseri'den tatil için Antalya'ya gelen Hanifi Saydam, kenti gezerken Antalya Oyuncak Müzesi'ni keşfettiklerini belirterek, "Müzenin yoğun ilgi gördüğünü fark ettik. Ücretsiz olması da çok güzel. Çocuklarımı gezdirmek için geldim ve çok memnun kaldım. Bizim çocukluğumuza hitap eden çizgi film kahramanları da bulunuyor. Müzenin tasarımı oldukça güzel. Antalya'ya gelen herkesi burayı ziyaret etmeye davet ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya Oyuncak Müzesi, 3 bin parçalık koleksiyonu ile ziyaretçilerini ağırlıyor - Son Dakika

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