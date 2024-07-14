Antalya Sarısu Plajı Mavi Bayrak Ödülü Aldı - Son Dakika
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Antalya Sarısu Plajı Mavi Bayrak Ödülü Aldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ANET A.Ş. tarafından işletilen Sarısu Halk Plajı ve Sarısu Kadınlar Plajı, 2024 yılı Uluslararası Mavi Bayrak ödülü ve sertifikası almaya hak kazandı.

14.07.2024 11:17
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ANET A.Ş. tarafından işletilen Sarısu Halk Plajı ve Sarısu Kadınlar Plajı, 2024 yılı Uluslararası Mavi Bayrak ödülü ve sertifikası almaya hak kazandı.

Antalya, Türkiye'nin en çok Mavi Bayraklı kenti olma özelliğini bu yıl da korurken, Sarısu Halk Plaj ve Sarısu Kadınlar Plajı'na da Mavi Bayrak çekildi. Bayrağı göndere çeken ANET A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Cengiz, şunları söyledi:

"Plajlar halkındır, halkın kalmalıdır"

"Mavi Bayrak, sağlıklı yüzme suyu, güvenli bir plaj ortamı, engelli hizmetleri ve kullanıcılar için donanımı garanti eden bir kalite belgesidir. Sarısu Plajı Antalya'nın en güzel plajlarından bir tanesidir ve burası Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı imkanlar ile bu ödülü almaya hak kazanmıştır. Sarısu Antalya halkınındır ve halkının kalmalıdır. Kazanılan Mavi Bayrak, bu plajın kıyılarının temizliği, piknik alanlarında ziyaretçilerin daha uygun ve konforlu ortamlarda vakit geçirebilmeleri anlamında Büyükşehir Belediyesi olarak uluslararası bir standardı gözettiğimizin bir göstergesidir. Plajlarımızın, denizimizin, doğamızın ve çevremizin sürdürülebilir bir anlayışla korunarak, burada ticari bir mantıktan öteye halkın kullanımında kalması sağlanmalı. Plajlar halkındır halkın kalmalıdır. Bütün sıkıntılara rağmen özellikle Sarısu Plajı'nda, Muhittin Böcek Başkan'ımızın destekleriyle daha ileriye götürecek, halkın kullanımında kalmasını sağlayacak sosyal belediyecilik anlayışını sürekli kılacak çalışmalara devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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