Antalya Şehir Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği Açıldı

Antalya Şehir Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği'nin açılışı gerçekleştirildi.
Açılışa, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Gülhane Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Gülçelik, hastane başhekimi Doç. Dr. Nedim Ongun, Radyasyon Onkolojisi Kliniği İdari Sorumlusu Doç. Dr. Eda Küçüktülü, Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği yönetim kurulu üyeleri, hastane yöneticileri ve çalışanları katıldı.
Açılış nedeniyle sempozyum da düzenlendi.
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