Antalya Serik'te orman dışı alandaki yangına 18 hava aracıyla müdahale sürüyor
Antalya'nın Serik ilçesi Akbaş Mahallesi'ndeki orman dışı alanda saat 15.30'da yangın çıktı. Ekipler, 5 uçak ve 13 helikopterin yanı sıra 75 arazöz ve 450 personelle alevlere hem havadan hem karadan müdahale ediyor.
ANTALYA'nın Serik ilçesindeki orman dışı alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Serik ilçesi Akbaş Mahallesi'ndeki orman dışı alanda, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, Serik Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlere 5 uçak, 13 helikopter, 75 arazöz, 3 iş makinesi ve 450 personel ile karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Haber: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA
Kaynak: DHA
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