Antalya Serik'te orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor - Son Dakika
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Antalya Serik'te orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor

Antalya Serik\'te orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor
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Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan 1 uçak ve 5 helikopter, karadan ise yaklaşık 70 arazözle müdahale ediliyor. Havanın kararmasıyla hava araçlarının kullanımı sona erdi, ekipler yangını karadan kontrol altına almaya çalışıyor.

YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Serik ilçesine bağlı Akbaş Mahallesi Kızılbölük mevkisindeki ormanlık alanda saat 15.30 sıralarında çıkan yangına havadan 1 yangın söndürme uçağı ve 5 helikopter ile karadan yaklaşık 70 arazöz ve çok sayıda orman işçisi tarafından müdahale başlatıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Serik Belediyesi'ne ait su tankerleri de söndürme çalışmalarına destek vererek bölgeye aralıksız su taşıyor.

JANDARMA VE KOMANDO BİRLİKLERİ BÖLGEDE

Yangının bulunduğu bölgede güvenliğin sağlanması ve ekiplerin çalışmalarını daha rahat sürdürebilmesi amacıyla jandarma ekipleri tarafından önlem alındı. Komando birlikleri de bölgeye sevk edilerek güvenlik çalışmalarına destek veriyor.

AFAD ekipleri ise yangının gelişebilecek seyrine karşı bölgede hazır bekletiliyor. Ekipler, olası olumsuzluklara karşı gerekli tedbirleri alıyor.

YANGIN YÖNETİM MERKEZİ KURULDU

Yangına müdahale çalışmaları, bölgede oluşturulan yangın yönetim merkezinden koordine ediliyor. Serik Kaymakamı Dr. Cemal Şahin, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve Antalya Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, yangın yönetim merkezinde çalışmaları takip ederek ekiplerin sevk ve idaresini sağlıyor.

AKŞAM SAATLERİNDE KARA MÜDAHALESİ YOĞUNLAŞTI

Havanın kararmasıyla birlikte hava araçlarının kullanımının sona ermesi üzerine yangına müdahale çalışmaları karadan sürdürülüyor. Arazözler ve iş makineleriyle yangının ilerleyişinin önüne geçilmeye çalışılırken, orman işçileri de alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çaba gösteriyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma ve söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Yangının çıkış nedeni ve etkilediği alanın büyüklüğünün, söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapılacak incelemelerle netlik kazanması bekleniyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya Serik'te orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor - Son Dakika

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